Vrouw (32) aangehouden na mishandeling van man in Vught

Vandaag om 15:33 • Aangepast vandaag om 15:46
Archieffoto: ANP

De politie heeft vrijdagavond een 32-jarige vrouw aangehouden in Vught nadat zij een man ernstig heeft mishandeld. Na een ruzie in een taxibusje probeerde ze het slachtoffer te wurgen met een gordel. Ook sloeg ze hem en gaf ze hem een kopstoot.

De vrouw is ambtshalve aangehouden. Dat betekent dat daar geen aangifte voor nodig was. "Gezien de aard van het letsel en ernst van de zaak werd de vrouwelijke verdachte aangehouden", schrijft de politie.

Er is niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. De mishandeling vond plaats in de relationele sfeer.

