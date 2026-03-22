Zwaargewonde bij ongeluk in Erp

Een auto is zondag aan de Rijbeemd in Erp met hoge snelheid tegen een boom gebotst en daarna in brand gevlogen. Eén iemand is onder begeleiding van een trauma-arts met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Op foto's is te zien dat de voorkant van de auto zwaar beschadigd is. Het interieur van de auto is compleet verwoest.

De bestuurder, de enige inzittende, is zwaargewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.