Tieners naar ziekenhuis nadat auto's op elkaar botsen in Milheeze
Vandaag om 18:40 • Aangepast vandaag om 19:42
Twee auto's zijn zondag op elkaar gebotst op de Peeldijk in Milheeze. Eén van de auto's belandde door de botsing in een sloot, de ander eindigde ondersteboven in een weiland. Twee tieners van 13 en 16 jaar zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek.
Het is niet bekend of zij in dezelfde auto zaten. De brandweer heeft de situatie veiliggesteld.
Op de kruising op deze weg gebeuren vaker ernstige ongelukken. Buurtbewoners en de gemeente proberen de weg veiliger te maken.
