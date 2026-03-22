PSV nog geen kampioen en een nieuwe kraaklente: dit gebeurde deze week

Van PSV dat nog geen kampioen is geworden tot ex-krakers over de woningnood. Dit zijn de vijf verhalen die je deze week gelezen moet hebben.

PSV heeft zondag voor de tweede keer dit seizoen verloren van Telstar. In het BUKO Stadion liep Anass Salah-Eddine in de eerste helft tegen een rode kaart aan, waarna het 3-1 voor Telstar werd. Door dit verlies kan PSV in de volgende wedstrijd nog geen kampioen worden. Lees hier alles over de wedstrijd.

Hans Krsemann (67) uit Eindhoven maakte een bijzondere fotoserie die 125 jaar geschiedenis van zijn stad vastlegt. Op exact dezelfde plekken fotografeerde hij locaties die Philips in 1900 en 1960 vastlegde, nu aangevuld met beelden uit 2025. De ansichtkaarten kreeg Hans als kind van zijn vader, die bij Philips werkte. Het contrast tussen oud en nieuw is enorm: op de Markt kon je vroeger parkeren, in de Stratumseind zat een beddenzaak. Hans' favoriet is de foto met de Lichttoren en de Blob. Sommige foto's zijn nu al achterhaald door de snelle veranderingen in het centrum. Lees hier het hele verhaal.

De gemeenteraadsverkiezingen leverden opvallende momenten op in Brabant. In Tilburg verscheurde iemand uit woede een machtiging, terwijl bij basisschool Koolhoven kiezers de hele dag bij de buren aanbelden door een fout adres op de stempas. In Helmond riep een bezoeker leuzen als 'Boer Koekoek' naar stemmers met hoofddoek en moest vertrekken. In Uden ging het brandalarm af bij MuzeRijk, waarna iedereen tijdelijk naar buiten moest. Een kiezer in Roosendaal wilde zijn stembiljet meenemen en verliet het stembureau zonder te stemmen. Hier lees je alle verhalen.

Ex-kraker Gertjan van Beijnum blikt terug op de Bossche Kraaklente van 1978, toen jongeren in opstand kwamen tegen de woningnood. Net als nu was er een tekort aan betaalbare woningen, terwijl veel panden leegstonden. In een week tijd werden drie grote gebouwen gekraakt, waaronder het oude ziekenhuis aan de Papenhulst en een klooster. Ongeveer 200 mensen kregen zo onderdak. Veel gekraakte panden werden later legale woningen. Nu de woningproblematiek opnieuw actueel is, vindt Van Beijnum het 'hoog tijd voor een nieuwe kraaklente'. Hij zou de actievoerders zelfs helpen. Hier lees je zijn analyse.