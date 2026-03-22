IJsmaker Stefan is klaar om het beste ijs van de wereld te maken

Stefan Beerens uit Baarle-Nassau kan komende week de beste ijsmaker van de wereld worden. Maandagochtend vertrekt hij naar Las Vegas voor het wereldkampioenschap ijs maken. Vanwege douaneregels mag hij alleen veel van zijn ingrediënten niet mee Amerika in nemen en moet hij dinsdag nog snel met de Uber naar de supermarkt toe.

In november wist de ijsmaker, die werkzaam is bij de IJskeuken Kennis van IJs in Bladel, tijdens de Europese finales in Italië al de harten van de jury te veroveren met zijn ambachtelijke ijsje Imagi. Nu wacht hem het wereldtoneel in Las Vegas waar hij het op zal moeten nemen tegen de beste ijsmakers van de wereld.

Dat bijzondere ijsje zorgde de afgelopen dagen alleen wel voor een hoop stress. Stefan kwam er donderdag namelijk achter dat bijna geen van de ingrediënten van zijn ijs mee door de douane mogen. "Ik had alles al klaar staan en was best relaxed", vertelt hij. "Toen ik de douaneregels las, schrok ik best wel van wat ik allemaal niet mee mag nemen."

Vers fruit en groentes mag hij bijvoorbeeld niet meenemen en die heeft hij wel nodig voor zijn ijsje dat bestaat uit ananas, Japanse yuzu, Thaise basilicum en kokos.

Gelukkig kan elke ijsmaker aan de organisatie een boodschappenlijstje doorgeven met spullen die er moeten zijn voor het bereiden van het ijs. "Ik heb een deel van de ingrediënten die ik nodig heb kunnen bestellen, maar het is natuurlijk nog maar de vraag hoe die precies smaken."

Als hij over de ingrediënten praat, wordt toch wel duidelijk dat hij een beetje zenuwachtig is. "Ik heb snel een deel van mijn recept aangepast op basis van wat ik in Amerika kan doen."

Omdat hij voor zijn ijs ook verse ingrediënten nodig heeft moet hij na de openingsceremonie van het WK nog met de Uber naar een winkel toe. "Ik heb bijvoorbeeld verse ananas en Thaise basilicum nodig. De basilicum ga ik zelf proberen mee te nemen in het vliegtuig, maar de ananas ga ik daar halen."

Als hij de basilicum niet mee door de douane heen krijgt heeft hij ook al met een winkel gebeld waar hij die kan kopen. "Ik heb in ieder geval alles gedaan wat ik kan doen."