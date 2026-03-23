Brand verwoest auto's bij autoschadeherstelbedrijf in Valkenswaard

Vandaag om 05:33 • Aangepast vandaag om 07:03
De brandweer had moeite de auto's in Valkenswaard te blussen (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
Bij een autoschadeherstelbedrijf aan de Dragonder in Valkenswaard zijn zondagavond twee auto's in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond kwart over elf ontdekt. 

Een medewerker van een bedrijf aan de overkant zag flikkeringen op de beveiligingscamera en besloot poolshoogte te nemen.

Bij het autoschadeherstelbedrijf aan het eind aan de doodlopende weg bleken twee auto’s in brand te staan. De brandweer had grote moeite de auto's te blussen vanwege een brandstoflekkage bij één van de twee.

  • Bij de brand bij het autoschadeherstelbedrijf in Valkenswaard kwam veel rook vrij (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
  • De autobranden in Valkenswaard werden rond kwart over elf zondagavond ontdekt (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).

