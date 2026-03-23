Brand verwoest auto's bij autoschadeherstelbedrijf in Valkenswaard

Bij een autoschadeherstelbedrijf aan de Dragonder in Valkenswaard zijn zondagavond twee auto's in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond kwart over elf ontdekt.

Een medewerker van een bedrijf aan de overkant zag flikkeringen op de beveiligingscamera en besloot poolshoogte te nemen.

Bij het autoschadeherstelbedrijf aan het eind aan de doodlopende weg bleken twee auto’s in brand te staan. De brandweer had grote moeite de auto's te blussen vanwege een brandstoflekkage bij één van de twee.