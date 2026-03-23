Vrachtwagen met varkensmeel kantelt, A67 nog tot twaalf uur dicht

Een vrachtwagen is zondagnacht gekanteld op de A67 van de Belgische grens richting Eindhoven. Het ging rond vier uur 's nachts mis bij Hapert. De weg is tot het middaguur dicht, waarschuwt de ANWB.

De gekantelde vrachtwagen vervoerde 28 ton varkensmeel. Dat is krachtvoer voor varkens. Dit kan bestaan uit korrels maar het kan ook een meelachtig mengsel zijn.

Het leegpompen van de vrachtwagen met varkensmeel is volgens Rijkswaterstaat een intensieve klus. Ook lekt er diesel uit de vrachtwagen.

Het verkeer bij Hapert wordt omgeleid via de af- en oprit. Maar zodra de bergingswerkzaamheden starten, gaat ook de toerit naar Hapert dicht.

Verkeer dat vanuit de richting Antwerpen richting Eindhoven wil rijden, krijgt het advies via Breda en Tilburg te rijden over de E19 en de A58.

Door het ongeluk is de vangrail naast de A67 bij Hapert beschadigd geraakt. Die wordt maandagavond gerepareerd. De verwachting is dat dit na de avondspits zal gebeuren.