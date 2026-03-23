Dode bij frontale botsing auto en vrachtwagen in Tilburg

Vandaag om 07:21 • Aangepast vandaag om 09:53

Een 66-jarige automobilist uit Tilburg is maandagochtend overleden nadat hij met zijn auto frontaal op een vrachtwagen botste op de Swaardvenstraat in Tilburg. 

Redactie

De botsing vond rond kwart over zes maandagochtend plaats. Vanwege de ernst van het ongeluk kwamen veel hulpdiensten naar de Swaardvenstraat. Onder meer een traumaheli werd opgeroepen.

Hoe het mis kon gaan wordt onderzocht. 

  • Meerdere hulpverleners werden opgeroepen na de frontale aanrijding op de Swaardvenstraat in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
    Meerdere hulpverleners werden opgeroepen na de frontale aanrijding op de Swaardvenstraat in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • Na de ernstige aanrijding op de Swaardvenstraat in Tilburg werd onder meer een traumaheli ingeschakeld (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • Het ging mis op de Swaardvenstraat in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.