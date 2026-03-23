Advertentie
Dode bij frontale botsing auto en vrachtwagen in Tilburg
Vandaag om 07:21 • Aangepast vandaag om 09:53
Een 66-jarige automobilist uit Tilburg is maandagochtend overleden nadat hij met zijn auto frontaal op een vrachtwagen botste op de Swaardvenstraat in Tilburg.
De botsing vond rond kwart over zes maandagochtend plaats. Vanwege de ernst van het ongeluk kwamen veel hulpdiensten naar de Swaardvenstraat. Onder meer een traumaheli werd opgeroepen.
Hoe het mis kon gaan wordt onderzocht.
Advertentie
Advertentie