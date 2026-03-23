Van lenteachtig naar licht winters: het weer gaat deze week alle kanten op

Het weer gaat veranderen. Weerman Berend van Straaten van Weerplaza heeft het maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant zelf over een fikse weersverandering: "Het zal echt even wennen worden."

Met de weersverandering krijgen we volgens Van Straaten rond woensdag te maken. De oorzaak is een noordwestelijke stroming: "De aangevoerde lucht is dan beduidend kouder dan de afgelopen periode en er worden dagelijks meerdere buien aangevoerd."

De temperatuur zakt volgens de weerman richting de 7 graden. Ook donderdag is dat het geval en er trekken ook dan meerdere buien over de provincie. "Tijdens zo'n intensieve bui is er kans op hagel, misschien zelfs wat natte sneeuw", vertelt de weerman. "De temperatuur kan dan dalen tot enkele graden boven het vriespunt, dat wordt echt even wennen. Het gaat echt alle kanten op deze week."

Deze maandag hebben we namelijk nog te maken met heerlijk zonnig lenteweer. "Halverwege de ochtend, als de zon hoger aan de horizon staat, gaat de temperatuur vrij snel de dubbele cijfers in. Het wordt op de meeste plekken ruim vijftien graden. Er is wel wat sluierbewolking, maar het blijft overal droog."

Dinsdag zien we de zon een stukje minder. En de wind neemt in kracht toe, maar neerslag staat nog niet op het programma. De temperatuur komt dinsdag uit op zo'n veertien graden. "Dat is nog steeds zacht voor de tijd van het jaar", besluit Van Straaten.