Zwaargewonde man (20) na ongeluk in Erp overleden aan verwondingen

Vandaag om 08:31 • Aangepast vandaag om 09:53

De bestuurder van een auto die zondag tegen een boom reed en in brand vloog op de Keldonkseweg in Erp is in de nacht van zondag op maandag aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 20-jarige man uit Erp.

Redactie

De bestuurder was de enige inzittende van de auto. Hij werd na het ongeluk onder begeleiding van een trauma-arts met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij afgelopen nacht aan zijn verwondingen, zo meldt de politie.

Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.