Man uit Oosterhout misbruikte tientallen kinderen: 'Ik heb hulp nodig'

Een man uit Oosterhout zou tientallen jonge kinderen hebben bedreigd en eiste seksfoto’s van ze, zelfs als ze op school zaten. Ook wordt hij verdacht van verkrachting van minderjarigen. Dat bleek maandag op de eerste zittingsdag van zijn proces. Maar waarom hij zich aangetrokken voelt tot kinderen, dat weet hij niet. Deskundigen zien een pedofiele stoornis bij hem en ze adviseren daarom een of andere vorm van tbs. "Ik heb hulp nodig", zegt B. zelf.

Mohamed B. (29) is geboren in Syrië. Hij studeerde daar elektrotechniek. Toen hij in militaire dienst moest vluchtte hij. Hier vond hij veiligheid en werk. Maar hij vereenzaamde, in de coronatijd werd dat nog erger.

"Ik was op zoek naar dingen. Ik wil het hier niet benoemen", zei hij maandag in de rechtbank. De rechtbank zelf benoemde die wel. De politie vond bij hem kinderporno, dierenporno, executievideo’s, ongelukken en een gewelddadige film waarin iemand pijn wordt gedaan.



Somber

B. was lid van meer dan 200 Telegramgroepen. "Mijn leven zag er somber uit: slapen, werken en eten", zei hij tegen de politie. Hij zocht naar een relatie en liefde, maar dat lukte niet goed. Online kwam hij vooral minderjarigen tegen, op Snapchat.



Vanuit zijn huis in Oosterhout kwam B. via online games zoals Zepeto en Roblox in contact met kinderen. Hij verleidde hen tot het sturen van sexueel getinte filmpjes en foto’s, in ruil voor cadeautjes. De politie spoorde 24 jonge meisjes en 1 jongen op die slachtoffer waren van deze ontucht.



Diamantjes

Zo vond de politie een chat van B. aan een kind met de tekst: "Als geil is, dan geef ik meer dia". Het woord 'dia' betekent 'diamantjes'. Dat is een beloning in een game.

B. zou opdrachten en instructies hebben gegeven. "Wil je genoeg dia? Doe wat ik zeg", stond in een van zijn chats. Een van de kinderen chatte terug: "Ik zit op school". B. antwoordde met: "Pak gewoon je telefoon en ga naar de wc."



Als ze niet meewerkten, zou hij de kinderen en hun gezinnen thuis opzoeken. "Ik ga dreigen je te ontmaskeren", chatte hij. Het jongste slachtoffer was een jongen van acht jaar. Het oudste een meisje van 15 jaar.



Fout

B. geeft toe dat hij zelf ook foto’s en video’s stuurde naar meiden waarop hij masturbeerde. "Die foto’s waren gewoon fout. Het is een periode uit mijn leven. Ik heb ervan geleerd." B. ontkent wel dat hij de kinderen bedreigde met ze thuis op te komen zoeken. "Dat is niet waar. Het is onmogelijk dat ik zoiets zou doen."



Naast het onlinemisbruik wordt hij ook verdacht van het opzoeken van twee slachtoffers. In Alblasserdam (Zuid-Holland) verkrachtte hij In de zomer van 2024 een meisje van 13. In Den Bosch zou hij een meisje van 11 hebben aangerand. De recherche vond bij de man thuis ruim 33.000 kinderpornoafbeeldingen.



Behandeling

Experts noemen hem verminderd toerekeningsvatbaar en zien een autismestoornis. Er is geen agressie. Maar gevaar op herhaling is hoog, zeggen de experts. Ze adviseren daarom een intensieve behandeling met een of andere vorm van tbs. "Ik wil graag hulp krijgen", zei B. maandag. Hij zegt ook dat hij zichzelf herkent zich in het rapport.



Dinsdag gaat het proces verder. Dan volgt de uitgebreide aanklacht met de strafeis. Op een voorgaande zitting werd bekend dat er 65 slachtoffers zijn. Een deel is is niet geïdentificeerd. Van de 65 slachtoffers deden er 29 aangifte. Een deel komt dinsdag ook aan het woord. Op 7 mei doet de rechtbank uitspraak.