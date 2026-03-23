Verdachte aangehouden in Tilburg na geweld: 'Alles zit onder het bloed'

De politie heeft maandagochtend aan de Insulindestraat in Tilburg een verdachte aangehouden voor een 'geweldsincident', zoals de politie het noemt. Er zijn veel agenten op de been. Ze doen uitgebreid onderzoek bij een garagebox. "Alles zit onder het bloed", zegt een ooggetuige.

De politie is met meerdere auto's aanwezig in de buurt. Ook staat er een truck van het team Forensische Opsporing. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht.

Op vragen over wat er is gebeurd, gaat de politie maandagochtend niet in.