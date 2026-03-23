Verdachte aangehouden in Tilburg na geweld: 'Alles zit onder het bloed'

Vandaag om 10:07 • Aangepast vandaag om 11:26
De politie doet onderzoek aan de Insulindestraat in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
De politie doet onderzoek aan de Insulindestraat in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

De politie heeft maandagochtend aan de Insulindestraat in Tilburg een verdachte aangehouden voor een 'geweldsincident', zoals de politie het noemt. Er zijn veel agenten op de been. Ze doen uitgebreid onderzoek bij een garagebox. "Alles zit onder het bloed", zegt een ooggetuige.

De politie is met meerdere auto's aanwezig in de buurt. Ook staat er een truck van het team Forensische Opsporing. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht.

Op vragen over wat er is gebeurd, gaat de politie maandagochtend niet in. 

  • De politie is met meerdere auto's aanwezig in de buurt in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
    De politie is met meerdere auto's aanwezig in de buurt in Tilburg (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • Een garagebox aan de Insulindestraat in Tilburg zou onder het bloed zitten (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • Naar aanleiding van het geweld in Tilburg is iemand aangehouden (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • Aan de Insulindestraat in Tilburg staat onder meer een truck van het team Forensische Opsporing (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.