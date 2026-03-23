OM eist 9,5 jaar tegen vrouw (74) uit Oudenbosch voor wurgen partner

Tegen een vrouw van 74 uit Oudenbosch heeft het Openbaar Ministerie maandag een gevangenisstraf van 9,5 jaar geëist voor het doden van haar 77-jarige partner. De man werd in zijn woning in de Amsterdamse wijk Geuzenveld om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de vrouw ervan dat zij haar vriend op 28 januari 2020 heeft gewurgd.

Het slachtoffer was hartpatiënt. Geweld kan bij hem stress en een hevige gemoedstoestand hebben veroorzaakt, die tot de dood leidde, beargumenteerde de officier.

De politie vond de man 's avonds in zijn slaapkamer, met verwondingen in zijn gezicht en hals. Het OM concludeert op basis van rapporten van de schouwarts en pathologen dat de man is overleden aan hartfalen, maar dat verklaart niet alle letsels. "Er is ernstig geweld gebruikt, terwijl hij lag te slapen", zei de officier van justitie in de rechtbank in Amsterdam.

Kinderen slachtoffer spannen procedure aan

De verdachte zat in 2020 een aantal maanden in voorarrest, maar kwam weer vrij. Het OM besloot de vrouw aanvankelijk niet te vervolgen voor de dood van haar partner, waarop zijn kinderen een procedure aanspanden bij het gerechtshof, dat besloot dat er toch een rechtszaak moest komen.

De verdachte verklaarde bij de politie dat ze die dag samen aan het behangen waren geweest en na afloop om vier uur 's middags jenever gingen drinken, waarna ze in slaap was gevallen. Ze vertelde dat ze haar overleden vriend rond acht uur die avond vond, waarop ze naar buiten rende om de buren te waarschuwen. Het OM gelooft dit niet, mede omdat de schouwarts aangaf dat de man al in de avond of nacht ervoor moet zijn overleden. Ook had de vrouw bloed van het slachtoffer onder haar nagels zitten.

'Tenger, fragiel en kwetsbaar'

De verdachte was op de tweede zittingsdag niet in de rechtbank in Amsterdam aanwezig. Haar advocaat noemde de vergeetachtige vrouw 'tenger, fragiel en kwetsbaar'. Volgens hem ontbreekt ook een motief. "Ze waren gek op elkaar." Over het ontbreken van een motief zei de officier: "Het OM hoeft geen motief te bewijzen. Soms blijft een verklaring uit, vooral als de verdachte geen openheid van zaken geeft".

De raadsman stelde in zijn pleidooi dat niet vaststaat dat de vrouw de letsels bij de man heeft aangebracht en dat ze daarom moet worden vrijgesproken. Hij presenteerde diverse alternatieve scenario's. Hij opperde de mogelijkheid dat de man is gevallen of zichzelf heeft verwond, nadat hij benauwd werd en in paniek raakte. De officier noemde de alternatieve scenario's van de advocaat 'vergezocht'.

De rechtbank doet 15 april uitspraak.