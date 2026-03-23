Kandidaat-raadslid Thomas krijgt hertelling: 'Er werd niet op mij gestemd'

"Er zijn fouten gemaakt bij het tellen", stelt kandidaat-raadslid Thomas van Os van Gemeentebelangen Heusden. Afgelopen gemeenteraadsverkiezingen werd er op hem gestemd in dorpshuis 't Patronaat in Nieuwkuijk, maar die stemmen zijn niet meegenomen. "Er zou niet op mij zijn gestemd."

Zijn vrouw bracht afgelopen woensdag een stem uit op de nummer acht van Gemeentebelangen Heusden, in dorpshuis ’t Patronaat in Nieuwkuijk. Ook kleurde Van Os daar zelf zijn eigen bolletje rood. Nu blijkt, volgens het proces-verbaal van het stembureau aan de Nieuwkuijksestraat, dat hij daar geen stemmen zou hebben gekregen. "Maar ik weet honderd procent zeker dat ik daar mijn eigen bolletje rood maakte."

"Ik vermoed dat ik meer stemmen heb gekregen."

"Dit is echt een domper", vervolgt het 68-jarige kandidaat-raadslid teleurgesteld. Al acht jaar is hij raadslid in de gemeente Heusden. In 2018 kwam hij met voorkeursstemmen in de gemeenteraad, voor de lokale partij Heusden één. In 2021 stapte hij op bij die partij en ging als zelfstandige fractie Lijst Van Os verder. Een jaar later sloot hij zich aan bij Gemeentebelangen Heusden, waar hij bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen op plek acht stond. In totaal werd zijn bolletje 134 keer rood gekleurd. "Maar ik vermoed dat ik meer stemmen heb gekregen van familie en buurtgenoten."

"Dat er stemmen zijn verdwenen, lijkt vooralsnog niet te kloppen."