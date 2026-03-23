Bom van 500 kilo uit Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht

Een bom uit de Tweede Wereldoorlog is maandag op de Oirschotse Heide tot ontploffing gebracht. De bom werd, samen met enkele andere exemplaren, gevonden in Knegsel.

In een weiland in Knegsel werden onlangs verschillende Duitse vliegtuigbommen ontdekt. Het weiland was in de Tweede Wereldoorlog vermoedelijk een oefen- en dumpterrein van de Duitsers.

Maandag werd een van de de bommen, een bom van 500 kilogram, opgegraven en op de Oirschotse Heide tot ontploffing gebracht door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

Wanneer de andere bommen tot ontploffing worden gebracht is nog niet bekend.