Huldiging PSV niet op 6, maar op 7 april (als de titel dan wél binnen is)

Na twee zeperds op rij krijgt PSV in het weekend van 4 en 5 april een nieuwe kans om het kampioenschap binnen te halen. Slagen de Eindhovenaren er dan wel in dan is de huldiging niet op maandag 6 april, zoals eerder gecommuniceerd, maar op dinsdag 7 april.

PSV speelt op zaterdag 4 april thuis tegen FC Utrecht. Wint de ploeg en laat Feyenoord een dag later punten laten liggen tegen FC Volendam dan zijn de Eindhovenaren kampioen. Eerder communiceerde de gemeente Eindhoven dat bij een titel van PSV op 22 maart of 4 april de huldiging op het Stadhuisplein op maandag 6 april zou plaatsvinden.

Maar na twee nederlagen op rij kan PSV op 4 april niet op eigen kracht de titel pakken. De ploeg is dan nog afhankelijk van Feyenoord, dat pas op zondag om half 3 in actie komt.