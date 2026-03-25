Man wurgt vrouw met nachtlampje in zijn slaap, dit is hoe dat kan

Drie jaar geleden vermoordde Tini van de D. uit Veghel zijn vrouw in zijn slaap. "Ik heb mijn vrouw gewurgd. Nee, we hebben geen ruzie gehad", zei de man aan de telefoon met de politie. Hij werd vrijgesproken, omdat hij symptomen vertoonde van een slaapstoornis, het REM-sleep behavior disorder. Maar wat is dat? En is dat eigenlijk hetzelfde als slaapwandelen? We vragen het een deskundige.

Ze hadden nooit ruzie en waren al 37 jaar gelukkig getrouwd. Tini en Hanny van de D. uit Veghel, toen 67 en 64 jaar oud. "We hadden het goed", zei de man er zelf over. Nul reden om dit te doen. En toch bracht de man zijn lieve vrouw Hanny om het leven, in zijn slaap.

"Of dat kan? Ja, dat kan", zegt neuroloog Job van den Hurk uit Heeze erover. Tini's wekker ging, hij trok zijn kleren aan, deed zijn schoenen aan, opende zijn lamellen en wurgde daarna zijn vrouw. Maar als hij dat in zijn slaap heeft gedaan, is dat wel degelijk wat anders dan slaapwandelen.

