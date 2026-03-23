Oudste raadslid Dré (88) van Nederland stopt: 'Dit is geen afscheid'

De Eindhovense gemeenteraad neemt afscheid van het oudste raadslid van Nederland: Dré Rennenberg (88) van Ouderen Appèl Eindhoven. De partij hield na de gemeenteraadsverkiezingen nog maar één zetel over. Die plek wordt ingenomen door zijn broer en lijsttrekker Niek. Rennenberg ziet het niet als een afscheid: "Ik krijg een andere rol."

Dré Rennenberg is een veteraan in de Eindhovense politiek. In de jaren negentig was hij enkele jaren wethouder in Eindhoven. In 2002 werd hij raadslid voor Ouderen Appèl Eindhoven en sindsdien zit hij onafgebroken in de raad. "Ik ben ongeveer drieëndertig jaar verbonden aan de Eindhovense politiek."

Het Ouderen Appèl Eindhoven had in 2022 nog drie zetels. Na de verkiezingen van afgelopen woensdag is daar nog één zetel van over. Rennenberg kreeg 128 stemmen. Ook al stopt hij als raadslid, het is volgens hem zeker geen afscheid. "Ik word politiek adviseur van mijn partij. Zo blijf ik betrokken. Het bestuur geeft mij die kans."

"Als het in het kupke maar goed is."