René van de Kerkhof kritisch: '60-duizend stoelen te veel voor PSV-stadion'

Naast het nog altijd niet zekere kampioenschap is er nóg een onderwerp dat de PSV-gemoederen beroert: de uitbreidingsplannen voor het stadion, die ook de gebroeders Van de Kerkhof bezighouden. Vorige week kwamen de plannen naar buiten om de capaciteit van het stadion uit te breiden van bijna 35.000 naar 60.000. Waar Willy laaiend enthousiast is, heeft René grote bedenkingen. "50.000 is voor PSV meer dan genoeg."

Behalve PSV-coryfee is René van de Kerkhof ook uitbater van een skybox in het stadion, waar hij samen met broer Willy elke week de Willy en René Podcast van Omroep Brabant opneemt. "Ik zou het niet doen", zegt René stellig over de stadionplannen. "Er komt ook een tijd dat je een paar keer geen kampioen wordt en de belangstelling terugloopt. En je moet ook een beetje schaarste houden. En waar laten ze al die auto's als er bijna twee keer zoveel mensen komen?"

Broer Willy ziet het veel zonniger in dan zijn tweelingbroer. "Er wonen zoveel mensen in deze regio en iedereen wil naar PSV. Misschien is 75.000 nog niet genoeg." Pleit Willy dus, behalve voor een tweede ring op het stadion, gelijk ook voor een derde? "Nee, dan gaan we de grond in", lacht René. Willy ziet ook geen groot parkeerprobleem ontstaan. "Ze kunnen mensen ook met bussen vervoeren. Dat lossen ze wel op."

"Die Nagtegaal mag in de boom blijven zitten."

Willy en René zijn eensgezinder over de wedstrijd die PSV afleverde tegen Telstar. "Een schande, PSV-onwaardig", mopperen de broers in koor. Cruciaal in de wedstrijd was de rode kaart die Anass Salah-Eddine kreeg. "Heb je gezien wat die speler van Telstar deed?" zegt René. "Die hield hem zomaar vast. Hij rukt zich los en hij raakt hem, maar ik vond het geen rood. Ik had ze allebei geel gegeven." Volgens beide broers had scheidsrechter Nagtegaal, net als PSV, zijn dag niet. "Saibari werd de hele wedstrijd vastgehouden en geschopt en daar doet hij niks tegen. En een speler van Telstar mocht zo dertig meter smokkelen met ingooien." Ook René baalde van Nagtegaal. "Van mij mag hij in de boom blijven zitten. We hebben in Nederland maar weinig goede scheidsrechters. Ik word er strontziek van."

"Record uit 1978 blijft nog staan."

Door de volgens de broers verdiende nederlaag bij Telstar is de landstitel nog steeds niet binnen. "Dat heeft wel een groot voordeel voor ons", zegt Willy. "Want ons record blijft nog steeds staan." In 1978 werden de Van de Kerkhofs al op 8 april kampioen. Dat record kan PSV nog steeds verbreken, maar dan moet PSV op 4 april winnen van FC Utrecht en moet Feyenoord nog punten morsen bij FC Volendam. In de podcast bakkeleien de broers erover of dat ook gaat gebeuren.

