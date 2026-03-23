Vluchten Eindhoven Airport tijdens renovatie naar Maastricht en Weeze

Luchtvaartmaatschappijen wijken volgend jaar tijdens de maandenlange renovatie van Eindhoven Airport uit naar de vliegvelden van Maastricht en het Duitse Weeze. Transavia verplaatst twee van de negen vliegtuigen naar Maastricht Aachen Airport (MAA) en vier naar Weeze. TUI verplaatst alle op Eindhoven geplande vluchten naar Maastricht.

Eindhoven Airport is volgend jaar van 1 februari tot 19 juli dicht voor een renovatie van de start- en landingsbaan.

Ook Ryanair en Wizz Air maken veel gebruik van het vliegveld. Het is nog niet bekend wat zij gaan doen. Het Hongaarse Wizz Air is deze zomer met vier bestemmingen de enige die het vliegveld in Maastricht gebruikt voor passagiersvluchten. Daarnaast wordt het vliegveld in Beek gebruikt voor vrachtverkeer.

Volgens Transavia is Eindhoven vooral in trek bij mensen uit het oosten en zuiden van Nederland. "We zijn blij dat we met Maastricht en Weeze een goed bereikbaar alternatief voor onze passagiers en medewerkers kunnen bieden", zegt operationeel directeur Marloes van Laake.