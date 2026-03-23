Oplichter slaat in korte tijd twee keer toe, sieraden en geld verdwenen

In Goirle en Riel zijn in augustus en september vorig jaar twee mensen opgelicht door iemand die zich voordeed als agent. De politie vermoedt dat het gaat om één en dezelfde verdachte en is nog altijd naar hem op zoek. Hij werd maandag in beeld gebracht in opsporingsprogramma Bureau Brabant.

In Goirle werd een vrouw gebeld door een nepagent. De politie zou zogenaamd inbrekers hebben aangehouden die haar adres bij zich hadden. De oplichter zei dat haar sieraden tijdelijk veiliggesteld moesten worden. De vrouw was bang omdat er bij haar ingebroken zou kunnen worden en vertrouwde de beller.

De gebeurtenissen gebeurden kort na elkaar: eind augustus en begin september. De verdachte ging in beide gevallen op dezelfde manier te werk. De politie denkt daarom dat het om dezelfde man gaat.

Niet veel later verschenen er twee mannen bij haar aan de deur, aan wie ze een gouden armband, ketting en contact geld meegaf in een envelop. De mannen gingen er op een scooter vandoor.

De bestuurder van de scooter werd opgepakt, maar de bijrijder is nog niet gevonden. De politie deelt nu in Bureau Brabant beelden van de man, die een getinte huidskleur en een gezet postuur heeft. Hij droeg die bewuste dag een grijze hoodie en spijkerbroek.

Een zelfde soort oplichting in Riel

Een paar dagen later gebeurde een vergelijkbare oplichting, dit keer in Riel. Ook hier werd het slachtoffer gebeld door iemand die zich voordeed als agent, en weer werd hetzelfde verhaal gebruikt. Deze keer werd het slachtoffer zelfs doorverbonden met een zogenaamde bankmedewerker.

Het slachtoffer deed op verzoek geld, een telefoon, bankpas en bankgegevens in een envelop, die werd opgehaald door een man met een opvallend rood tasje in zijn hand. Ook deze keer droeg de man een grijze hoodie. Hij lijkt veel op de verdachte in Goirle.

Met de gestolen bankpas is later geld opgenomen. Het is onduidelijk of dit door dezelfde man werd gedaan.