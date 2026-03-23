Kinderen uit het niks geslagen en geschopt, jongens krijgen taakstraf
Twee jongens van destijds 12 en 13 jaar hebben in 2024 een ware terreur uitgeoefend in Den Bosch en Rosmalen. Andere jonge kinderen werden willekeurig door hen op straat, op speelveldjes of in het (winkel)centrum van Den Bosch benaderd, geïntimideerd en mishandeld. De rechtbank in Den Bosch legde de twee jongens maandag een taakstraf van 60 en 80 uur én een voorwaardelijke celstraf van drie maanden op.
De terreur van deze jongeren blijkt uit de uitspraken, die de rechtbank Den Bosch maandag na de zitting openbaar maakte. Een zitting van minderjarigen is niet openbaar, zoals bij volwassenen, en dus kan een zaak alleen maar via een uitspraak worden vernomen.
Te lezen is dat de destijds 12- en 13-jarige jongens willekeurig andere kinderen sloegen, schopten, knietjes gaven en zelfs meisjes omsingelden, waarbij een van hen werd geslagen met een kettingslot van een fatbike. Een aantal slachtoffers werd door verschillende jongens achtervolgd en vernederd. Een van hen werd bang gemaakt door te vertellen dat dat ook allemaal gefilmd was.
Het geweld en de bedreigingen door de jongens en hun medeverdachte(n) hebben een enorme impact gehad op de jonge slachtoffers, schrijft de rechtbank. De slachtoffers waren, zo blijkt uit de aangiftes en uit een aantal slachtofferverklaringen, heel erg bang. Een aantal jonge slachtoffers gaf aan dat het geweld nog steeds een negatieve invloed heeft op hun dagelijkse leven. Ook waren andere kinderen, die niet direct slachtoffer werden van de jongens, getuige van hun acties. En ook voor hen was dat heftig, meent de rechtbank.
Een broertje van een van de twee werd ook veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden, omdat hij samen met de andere verdachte iemand heeft bestolen van diens iPhone en bankpas. Ook vernielde hij een ruit aan de Tweede Slagen in Den Bosch.
De rechtbank maakt zich grote zorgen over de drie jongens en vreest dat de jongens zonder verdere begeleiding binnen de kortste keren weer de fout in zullen gaan. De drie komen onder toezicht van een jeugdinstelling en moeten alle nodige onderzoeken en behandelingen verplicht ondergaan. Ook moeten zij weer in een normaal dagritme komen door een goede dagbesteding.
In de uitspraken is te lezen dat zeker een van de jongens al een zeer intensief begeleidingstraject heeft gevolgd. Ook is te lezen dat bijvoorbeeld de sociale omgeving van de twee broertjes, die allebei in 2012 geboren zijn, ervoor zorgt dat de kans op herhaling aanwezig is. Ook de Raad voor de Kinderbescherming vreest voor toekomstige ontwikkelingen. Het voorkomen van verder afglijden is, aldus de Raad, essentieel.
Naast deze maatregelen moeten de ouders van de jongens diverse schadeclaims betalen. De drie jongens mogen in hun proeftijd van twee jaar geen contact zoeken met de slachtoffers.
