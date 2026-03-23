Onno Hoes gaat aan de slag als informateur in Moerdijk

Onno Hoes gaat aan de slag als informateur in de gemeente Moerdijk. Hij gaat verkennen welke partijen kunnen samenwerken in Moerdijk, waarvan het gelijknamige dorp waarschijnlijk gaat verdwijnen. Daarna brengt Hoes een advies uit.

Onno Hoes was namens de VVD onder meer Statenlid en gedeputeerde in Noord-Brabant en (waarnemend) burgemeester in meerdere gemeenten.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Moerdijk behaalde de VVD de meeste stemmen, gevolgd door nieuwkomer FVD. Moerdijk Vooruit! kwam de raad binnen met 3 zetels. De lokale partij is tegen het verdwijnen van het dorp, net als FVD en Onafhankelijk Moerdijk. Die laatste lokale partij ging van 8 naar 3 zetels.

Verdwijnen Moerdijk

Het huidige gemeentebestuur heeft besloten dat het dorp Moerdijk moet verdwijnen, om plaats te maken voor nieuwe energiestations. Zeker is het besluit nog niet. Het Rijk en de provincie komen pas over een paar maanden met meer duidelijkheid.