PSV-speler Salah-Eddine mist mogelijk kampioenswedstrijd na rode kaart

PSV moet het de komende twee competitiewedstrijden zonder verdediger Anass Salah-Eddine doen. Na zijn rode kaart afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Telstar is de speler door de KNVB geschorst. En daarmee mist hij mogelijk ook de kampioenswedstrijd.

Salah-Eddine werd in Velsen kort voor rust met een directe rode kaart weggestuurd door scheidsrechter Marc Nagtegaal. De Marokkaanse international maakte een slaande beweging naar Gerald Alders. PSV-trainer Peter Bosz zei na afloop van het duel al dat hij het eens was met het geven van de rode kaart.

PSV laat maandag weten akkoord te zijn met het strafvoorstel van de KNVB. Salah-Eddine mist de ontmoetingen met FC Utrecht (zaterdag 4 april) en Sparta Rotterdam (zaterdag 11 april). Tegen Sparta kan PSV mogelijk de landstitel veiligstellen.