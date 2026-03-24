DJ La Fuente is dit jaar Ambassadeur van de Vrijheid

DJ La Fuente is op Bevrijdingsdag Ambassadeur van de Vrijheid. Op 5 mei treedt hij samen met Karsu, Rolf Sanchez en de Jostiband op bij verschillende festivals in het land.

In aanloop naar 5 mei ging La Fuente in gesprek met (voormalig) dak- en thuislozen in zijn thuisstad Eindhoven. Zo ontdekte hij wat vrijheid en onvrijheid betekenen wanneer je geen vaste plek hebt en hoe muziek daarin houvast kan bieden.

“Soms ontstaat er een bijzondere connectie waar je dat niet verwacht”, zegt de dj daarover. “Ik ging op straat in gesprek met Erik en voormalig dakloze Jeroen. Als Ambassadeur van de Vrijheid vraag ik dit jaar extra aandacht voor dak- en thuislozen. Geef hen soms ook wat van jouw tijd. Dat betekent heel veel voor hen én voor mij.”

Ook de andere ambassadeurs van de vrijheid verdiepten zich in aanloop naar Bevrijdingsdag in het thema. Zo bracht een aantal bandleden van de Jostiband een bezoek aan Slot Hartheim in Oostenrijk, waar in de Tweede Wereldoorlog duizenden mensen met een beperking werden vermoord.

Karsu keerde terug naar de plek in Amsterdam waar zij een aantal jaar geleden honderden vluchtelingen opving bij hun aankomst in Nederland. En Rolf Sanchez reisde naar de Dominicaanse Republiek, waar hij vandaan komt, om zich in de dictatoriale geschiedenis van het land te verdiepen.