Burgemeester draagt geen hoofddoek in moskee en komt met excuses

De Waalwijkse burgemeester Sacha Ausems heeft op Facebook haar excuses aangeboden. Vrijdag bracht ze vanwege het Suikerfeest een bezoek aan de Moskee An-Nur, maar daarbij had ze haar hoofd niet bedekt. Daarvoor zegt ze sorry. Onder haar bericht reageren mensen met lof, maar ook zijn er negatieve reacties.

In haar bericht trekt Ausems het boetekleed aan. “Net zoals ik uit respect bij bezoek aan een kerk op vakantie in een zomerjurkje met spaghettibandjes een sjaal omsla of een vestje aandoe, had ik mijn hoofd willen en moeten bedekken in de moskee. Lieve mensen, het spijt me.”

“Ik heb een fout gemaakt”, begint ze in haar bericht. Op foto’s van het bezoek is te zien dat de burgemeester geen sjaal of hoofddoek droeg. “Ik ben blootshoofds in de moskee, onbedoeld. Schoenen uitgedaan, maar niet aan een sjaal gedacht. En die lieve mensen zeiden er niets van”, schrijft ze.

Veel bijval

Haar spijtbetuiging leidt tot een stortvloed aan reacties. “Wat fijn dat u uw fout inziet en erkent. En wat fijn dat de moskee zo open was en u verwelkomd heeft zonder dat zij er moeilijk over deden. Een mooi voorbeeld van fijn samenleven”, reageert Valerie.

Monique schrijft: “Het siert je dat je het eerlijk hier toegeeft en spijt betuigt. Laten we het niet groter maken dan het is: een vergissing, simpelweg er niet bij stilgestaan.”

Volgens Abdel laat het bezoek van de burgemeester juist wederzijds respect zien en hij is blij met de interesse, het contact en de verbinding. “Geen drama, geen man overboord, geen onvertogen woord. Een burgemeester van en voor alle Waalwijkers. Prachtig en krachtig.”

Geen sharia

Toch is niet iedereen te spreken over de excuses van Ausems. PVV Noord-Brabant noemt het walgelijk. “De fout is dat u überhaupt deze moskee heeft bezocht. Nederland is een land van vrijheid, niet van de sharia.” Dat is Arabisch voor Islamitische wetten die gebaseerd zijn op de Koran en de Hadith.

De Waalwijkse burgemeester vindt het belangrijk dat we als samenleving elkaars normen, waarden en rituelen respecteren. Daarbij is ze niet bang om het gesprek aan te gaan. Onder verschillende negatieve reacties reageert Ausems zelf en nodigt ze mensen uit om een keer langs te komen om met haar in gesprek te gaan.