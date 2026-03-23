Brand in boerderij met rieten dak

Bij een boerderij aan de Kraalven in Loon op Zand heeft maandagavond korte tijd een brand gewoed. De brand brak uit in een schoorsteen op het rieten dak en de brandweer schaalde al snel op naar uitslaande brand.

Meerdere brandweerkorpsen rukten uit naar de boerderij om het vuur te blussen. Vanwege het risico op uitbreiding in het rieten dak schaalde de brandweer op. Daarop werd het rietteam van de brandweer uit de regio Utrecht opgeroepen, een specialistisch team dat ervaring heeft met branden in rieten daken.

Met een ploeg van ongeveer twaalf brandweerlieden ging het team het dak op. Door het riet deels van het dak te halen, konden zij ze brandhaarden goed bereiken. Daarna was de brand snel onder controle.