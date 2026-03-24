Brand na explosie bij voordeur van huis in Eindhoven

Bij de voordeur van een huis aan de Ooievaarsakker in Eindhoven is maandagnacht rond drie uur een explosief afgegaan. De explosie veroorzaakte een kleine brand.

Omdat er een rolluik voor de deur hing, sloeg het vuur niet naar binnen. Er vielen geen gewonden. De voorkant van het huis heeft schade opgelopen.

De straat werd afgezet en de politie deed onderzoek. Aan de gevel van het huis hing eeen beveiligingscamera. De politie gaat de beelden onderzoeken. en stelt sporen veilig.