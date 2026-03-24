Navigatie overslaan

Brand na explosie bij voordeur van huis in Eindhoven

Vandaag om 05:19
Foto: Persbureau Heitink.
Bij de voordeur van een huis aan de Ooievaarsakker in Eindhoven is maandagnacht rond drie uur een explosief afgegaan. De explosie veroorzaakte een kleine brand.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Omdat er een rolluik voor de deur hing, sloeg het vuur niet naar binnen. Er vielen geen gewonden. De voorkant van het huis heeft schade opgelopen.

De straat werd afgezet en de politie deed onderzoek. Aan de gevel van het huis hing eeen beveiligingscamera. De politie gaat de beelden onderzoeken. en stelt sporen veilig.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
