Handdoeken vliegen in brand bij hotel Van der Valk in Gilze
Vandaag om 05:29
Bij hotel Van der Valk aan de Klein Zwitserland in Gilze is maandagavond brand ontstaan in twee manden met handdoeken. De handdoeken lagen in de wasruimte van het hotel.
De brandweer ging de wasruimte binnen en nam de twee manden met smeulende handdoeken mee naar buiten. Eenmaal buiten vatten de handdoeken vlam.
De brandweer heeft de brand geblust en de ruimte geventileerd. Voor zover bekend hoefde het pand niet ontruimd te worden. Er vielen geen gewonden.
