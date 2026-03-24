Moeders vertellen in tranen over misbruik kind: ‘Weet je hoe ziek je bent?’

Mohamed B. (29) uit Oosterhout zou tientallen jonge meisjes hebben afgeperst en bedreigd. Hij verkrachtte ook een kind. Justitie eiste dinsdag acht jaar en tbs. Het wordt steeds duidelijker hoe dwingend hij te werk ging. Moeders vertelden over de schokkende bedreigingen die hun kinderen ontvingen. "Als je geen foto’s stuurt, dan verkracht ik je moeder. Als je geen foto’s stuurt, dan vermoord ik je vader.”

Een paar moeders deden het woord namens hun kinderen. Emotie was voelbaar. De eerste moeder huilde. “Ik voel me diep machteloos. Ik draag een diep gevoel van falen met me mee. Als ouder breekt het me om haar zo te zien lijden. Je hebt haar onschuld afgenomen. Je hebt haar zelfbeeld beschadigd.”

Onzichtbaar Sommige slachtoffers volgen het proces wel. Ze zitten in een afgesloten videozaal in het gerechtsgebouw in Breda, onzichtbaar. Ze worden ondersteund door Slachtofferhulp. "Veel ouders hadden elkaar nog nooit gezien. De verhalen van de meisjes lijken heel erg op elkaar. Ze hebben hetzelfde trauma'", vertelde een van de slachtofferadvocaten.

Geen enkel slachtoffer verscheen in de zittingzaal op deze tweede zittingsdag. Te traumatisch. "Ze konden het niet eens zelf op papier zetten", zei een van de rechters. De kinderen –want dat zijn het nog steeds- zijn tot op de dag van vandaag bang voor de man die bruut hun onschuld heeft afgepakt.

'Zwaar ziek'

Een tweede moeder omschreef de verdachte als een gevaarlijk mens dat hulp nodig heeft. “Je bent iemand die in de schaduw op de loer ligt. Je daden drukken op je geweten en blijven je de rest van je leven achtervolgen.”

Een derde moeder wilde eerst niks zeggen maar meldde zich alsnog, in tranen. “Hoe heb je onschuldige kinderen kunnen gebruiken? En nog blijf je aangeven, ze hebben mij benaderd? Zeg de waarheid, hoe pijnlijk die ook is. Je bent echt zwaar ziek. Mijn dochter was zo’n mooie meid. Tot je zei: als je geen foto’s stuurt, dan verkracht ik je moeder. Als je geen foto’s stuurt, dan vermoord ik je vader.”

'Verdiende loon'

Tijdens het proces werd een enkele verklaring van een kind voorgelezen door een advocaat. “Ik was 12 jaar, jij zocht contact met mij. Ik moest iets doen waar ik niet achter stond. Ik twijfelde of het mijn schuld was. Alles gaat nu iets beter, maar het zal lang niet perfect zijn. Ik hoop dat je spijt krijgt en gaat nadenken. Ik hoop dat je het zwaar krijgt, dat is je verdiende loon.”

Drie gespecialiseerde slachtofferadvocaten ondersteunden de slachtoffers tijdens het proces. Een van hen vertelde over de impact. “Ik spreek ouders met dezelfde soort verhalen. Over hun kinderen die niet bezig zijn met seksualiteit. En toen op internet een man tegen kwamen die hen bedreigde en manipuleerde. Al deze kinderen hebben met een geheim rondgelopen. Ze schamen zich. Durven niet meer alleen te slapen. Ze slapen bij papa en mama in bed.”

Van de 65 slachtoffers zijn er die nog steeds niet kunnen praten over de gebeurtenissen. Sommigen lopen rond met zelfmoordplannen of snijden zichzelf.

In het proces wordt geen enkele naam genoemd. De kinderen hebben een cijfer gekregen om hun privacy te beschermen. Duidelijk is wel dat het meisjes waren vanaf acht jaar oud. Er is een jongen slachtoffer geworden. Hij was negen jaar toen het speelde. Ook twee zusjes blijken doelwit te zijn geweest. B. probeerde ze tot incest te verleiden.