Ongeduldige vrachtwagenchauffeur ramt spoorboom in Holthees

Vandaag om 09:52 • Aangepast vandaag om 11:22

Een vrachtwagenchauffeur heeft dinsdagochtend een spoorboom kapotgereden bij een spoorwegovergang in Holthees. Het ongeluk gebeurde toen hij nog snel langs enkele wegwerkers wilde schieten.

Redactie

Het ongeluk gebeurde bij de spoorwegovergang op de kruising van de Loonseweg en de Gildestraat. Daar wordt gewerkt aan de weg. Een medewerker had de hekken even aan de kant gezet, zodat verkeer voorbij kon. 

De chauffeur moest stoppen voor een bedrijfsbus van de wegwerkers die achteruit wilde rijden. Maar volgens omstanders wilde de vrachtwagenchauffeur niet wachten en probeerde hij er toch langs te gaan. Daarbij reed hij tegen een spoorboom aan, die flink beschadigd raakte.

Treinverkeer heeft last van het ongeluk. Treinen rijden stapvoets en extra voorzichtig over de overgang. Niemand raakte gewond, maar zowel de spoorboom als de vrachtwagen hebben schade.

  • Vrachtwagenchauffeur rijdt spoorboom kapot in holthees (foto: SK Media/Persbureau Heitink).
    Vrachtwagenchauffeur rijdt spoorboom kapot in holthees (foto: SK Media/Persbureau Heitink).
  • Vrachtwagenchauffeur rijdt spoorboom kapot in holthees (foto: SK Media/Persbureau Heitink).

