Janis P. sloeg man met hamer op hoofd uit angst voor 'zwarte magie'

Voor een poging tot moord in Oss heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag achttien maanden celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 22-jarige Janis P. Hij zou een Roemeense man meerdere keren met een hamer op het hoofd hebben geslagen omdat hij bang was voor zijn 'zwarte magie'.

Twee weken later kreeg de politie een melding dat opnieuw iemand met een hamer achter een auto zat. De verdachte werd aangetroffen, net als een hamer met zijn DNA erop. Uit onderzoek van zijn mobiele telefoon bleek dat hij op het moment van de aanval twee weken eerder ook in Oss was.

Volgens het OM heeft P. op 27 februari 2025 een uur lang achter een busje gewacht totdat het slachtoffer kwam aanfietsen. Daarna zou hij hem meerdere keren met een hamer op het hoofd hebben geslagen en zijn weggerend.

Uit onderzoek door een psychiater en psycholoog blijkt dat P. sinds zijn zeventiende aan schizofrenie lijdt en moeite heeft om een stabiel bestaan op te bouwen. Op het moment van de aanval had hij waarschijnlijk een psychose en was hij verminderd toerekeningsvatbaar of ontoerekeningsvatbaar. Zij adviseren tbs met voorwaarden.

Zwarte magie

Volgens de officier van justitie komt P. in eerste instantie normaal over, maar dat is volgens haar schijn. Naast schizofrenie lijdt hij aan paranoïde ideeën en wanen. Zo is hij bang voor het slachtoffer, omdat die zwarte magie tegen hem zou willen gebruiken: “Het is enorm triest dat deze kwetsbare jongen niet de juiste hulp heeft gekregen. Die hulp moet hij nu alsnog krijgen.”

Janis P. zegt zelf niemand te hebben aangevallen. “Ik heb niemand kwaad gedaan en doe niemand kwaad. Ik volg de spirituele leiding van een helderziende. Ik wil mijn best doen om van mijn psychoses af te komen. Door meditatie, supplementen voor de hersenen en medicatie van de dokters."



P. vindt dat hij geen tbs moet krijgen omdat hij niets gedaan heeft: "Maar als ik wel tbs krijg, volg ik de voorwaarden en neem ik medicatie in.”

Celstraf

De officier eiste een gevangenisstraf van achttien maanden, met aftrek van voorarrest, en tbs met dwangverpleging. Na het betoog van de officier van justitie moest de tolk vertrekken en werd een van de rechters weggeroepen.

Daardoor is de zaak maandag aangehouden. Wanneer het vervolg plaatsvindt, is nog onbekend