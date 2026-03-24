Man (47) ernstig gewond bij steekpartij in garagebox Tilburg

Een 47-jarige man uit Tilburg is maandagmorgen ernstig gewond geraakt bij een steekpartij in een garagebox aan de Insulindestraat in zijn woonpaats. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte meldde zichzelf bij de politie.

Maandag was nog onduidelijk wat er precies was gebeurd. De politie startte een onderzoek en meerdere agenten kwamen naar de garagebox. Een ooggetuige zei: “Alles zit onder het bloed.”

Verdachte meldt zich en politie vindt slachtoffer

Rond half acht maandagochtend liep de verdachte, zonder vaste woon- of verblijfplaats, het politiebureau binnen en gaf hij aan dat hij iemand ernstig had verwond. Samen met meerdere agenten ging hij vervolgens naar de garagebox, de plek van het steekincident, zo maakte de politie dinsdag bekend.

Tegelijkertijd kreeg de politie een melding over een gewonde man in een woning aan de Bosscheweg. Bij aankomst bleek dit om dezelfde persoon te gaan als het slachtoffer in de garagebox. Hij was aanspreekbaar, maar moest direct met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. De verdachte werd bij de garagebox aangehouden.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en welke rol de verdachte heeft gespeeld.