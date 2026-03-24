Bekende pandjesbaas moet half miljoen betalen na oplichting huurders

De 55-jarige pandjesbaas David D. uit Vught moet ruim een half miljoen euro aan illegaal verkregen inkomsten afstaan aan de Staat. Als huisbaas van meerdere panden in Vught, Den Bosch en Breda heeft hij tientallen huurders opgelicht. Ook zou hij voorschotten van huurders hebben verduisterd.

Een deel van de opgelichte huurders is al door P. gecompenseerd. Maar de huisbaas heeft meer geld verdiend met de verduistering dan hij heeft terugbetaald. Daarom moet hij iets meer dan een half miljoen euro aan de Staat betalen.

Het OM heeft de huisbaas ook een taakstraf van 178 uur en een boete van 25.000 euro opgelegd. Justitie deed dat via een strafbeschikking. De tussenkomst van een rechter is dan niet nodig.

Om te zorgen dat hij dat kan betalen is beslag gelegd op voertuigen, bankrekeningen en het huis van D.

Pandjesbaas heeft bekend

D. werd vorig jaar aangehouden voor oplichting. Het misdrijf kwam aan het licht toen er in oktober 2023 een aangifte binnenkwam van Hezelaer Energy BV, de energieleverancier van de panden van D..

D. heeft bekend dat hij het geld heeft achtergehouden. Ook de boekhouder van de huisbaas, een 56-jarige man uit België, speelde een mogelijke rol bij de fraude. Tegen hem loopt nog een zaak van het OM.

Grootste pandjesbazen

D. dook in 2022 op in de lijst met de ‘vijftig grootste pandjesbazen’, die Omroep Brabant publiceerde. Hij stond op plek drie, met zeventig panden in zijn bezit, waarvan 62 in Den Bosch.

Over zijn werk zei hij: "Wij zorgen door mee te denken en creatief te zijn dat er meer woningen worden toegevoegd aan de woningvoorraad." Dat hij daar goed mee verdient, vindt hij logisch: "Ik ben belegger, geen Sinterklaas."