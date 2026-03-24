Opvallend veel overlijdens in Bladel in 2025, het waarom blijft een raadsel

In 2025 overleden opvallend veel mensen in de gemeente Bladel. Dat waren er 248, tegen 188 een jaar eerder. Een stijging dus van 32 procent. Samen met het Zeeuwse Noord-Beveland is Bladel de gemeente met de hoogste overlijdenscijfers van Nederland, blijkt uit cijfers van het CBS. De oorzaak? Die is niet bekend.

"Als gemeente hebben wij geen inzicht in de specifieke oorzaken van overlijden", laat een woordvoerder desgevraagd weten. Ook GGD Brabant-Zuidoost heeft er niet meer informatie over. "Wij doen hier geen onderzoek naar", zegt een woordvoerder.

Het CBS wijst op bevolkingsgroei en vergrijzing, al zijn leeftijden van overledenen en doodsoorzaken in de cijfers niet meegenomen. In de vijf kernen van de gemeente Bladel woonden in 2025 21.013 mensen. Bijna een kwart van hen was 65 jaar of ouder, bijna 7 procent was ouder dan 80. "In een relatief kleine gemeente als Bladel kan een beperkte stijging in absolute aantallen al snel leiden tot een grote procentuele stijging", stelt de gemeente.

Drukker

Ook uitvaartondernemers merkten dat het afgelopen jaar drukker was. Toch nuanceert Ellen Gijsbers van De Afscheidshoeve in Hoogeloon dat het aantal uitvaarten van jaar tot jaar kan fluctueren. "Er is geen peil op te trekken." Bij haar in het uitvaartcentrum ziet ze vooral ouderen, maar ook weleens jongere mensen die ongeneeslijk ziek waren. "Ook dat wisselt per jaar."

Bij Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg in Bladel was het in 2025 ook drukker. "Er is een duidelijke toename van het aantal overledenen geweest en dit vertaalt zich ook in het aantal uitvaarten dat wij in 2025 hebben verzorgd", vertelt uitvaartverzorger Arie van den Berk.

Zelf denkt hij dat vergrijzing de oorzaak is, waardoor het aantal overledenen is toegenomen. "Ik kan niet direct zeggen dat er ook meer jongere mensen zijn overleden dan gemiddeld. Dit aantal is sowieso per jaar erg wisselend, waardoor hier geen echte modus in te vinden is."