Jonge slachtoffers geterroriseerd, meisje verkracht: eis 8 jaar cel en tbs

Voor de rechtbank in Breda is dinsdag acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen Mohamed B. (29) uit Oosterhout. Hij perste tientallen jonge kinderen af, verkrachtte een meisje en randde ook een meisje aan. B. probeerde met ze af te spreken, in ruil voor een beloning. "50 euro vanavond, neuken wil je? In het bos", berichtte B. in een chat aan een van de slachtoffers.

“De angst die deze jonge kinderen voelden moet ondraaglijk zijn geweest”, zo zei de officier van justitie. “Hele gezinnen zijn ontwricht.” Het begon met digitale spelletjes. Games waarmee kinderen veel plezier kunnen hebben, maar voor de slachtoffers betekenden ze ook de toegang tot iets ergs. “Alles is mogelijk in de onschuldige fantasiewereld. Maar achter een van de zelfbedachte poppetjes ging een volwassen man schuil”, zei de officier van justitie. B. ging de kinderen verleiden. Hij bood ze virtuele diamantjes aan. Een meisje vertelde: "Hij stuurde me een berichtje. Ik moest allemaal opdrachten doen." Een ander meisje zei dat ze punten kreeg als ze naaktfoto’s stuurde. "Je kan dan dingen kopen voor je eigen poppetje", verklaarde ze later. “Duidelijk is dat verdachte slachtoffers opdrachten gaf over de positie van de benen of voeten", vertelde de officier. Dieren B. stuurde vaak eerst een voorbeeld van een kinderpornografische foto. "Hele kleding uit, alles", was een van zijn instructies. Of: "Doe je vinger erin." Hij probeerde bij slachtoffers een broertje of een dier te betrekken.

"50 euro vanavond, neuken wil je? In het bos." Dat was een van de berichten die de politie terugvond. Belangrijk bewijs bestaat uit chats, foto’s en verklaringen van slachtoffers.



Doodsbang

Wat het extra angstig maakte voor de slachtoffers is dat de kinderen hun locatie deelden via hun mobieltje. B. wist waar ze waren. Dag en nacht waren er contacten tussen B. en kinderen. Daardoor waren veel kinderen doodsbang in hun eigen huis.



De misdrijven speelde zich af over een periode van ruim drie jaar. Op de mobieltjes, computers en harde schijven van B. zijn gegevens en afbeeldingen gevonden van 65 kinderen. Vijftig van hen zijn geïdentificeerd. Van hen zijn er 29 in de aanklacht dus in het proces terechtgekomen.

De verdachte had in totaal ruim 33.000 foto’s en video’s met kinderporno in bezit. Op de afbeeldingen stonden kinderen vanaf drie jaar oud. De politie vond ook gewelddadige afbeeldingen.



Verkrachting

Volgens het OM maakte hij die kinderporno zelf en verspreidde hij het ook. Uit onderzoek bleek dat B. afbeeldingen stuurde van het ene meisje naar het andere.

Twee keer zocht B. slachtoffers ook op. In Alblasserdam (Zuid-Holland) verkrachtte hij een meisje van 13 jaar in haar slaapkamer. In Den Bosch randde hij een meisje van 11 aan door haar billen te betasten, ook bij haar huis. Ook in Arnhem waren kinderen doelwit van B. en tot in de Belgische steden Kortrijk en Hasselt perste hij meisjes af.



Het OM verwijt B. dat hij over veel gebeurtenissen zwijgt en zich niet alles zegt te herinneren. “Hij neemt geen verantwoordelijkheid. Hij legt die bij de kinderen.” De officier noemt zijn woorden ‘hol en betekenisloos.’ “Er is er hier maar een die zich schuldig hoeft te voelen en die zich moet schamen.”



Momenteel voert de advocaat zijn pleidooi. Hij vroeg om vrijspraak voor de verkrachting en de aanranding wegens gebrek aan bewijs. Hij benadrukt dat B. niet gewelddadig is en op zoek was naar liefde. “Deze jongen is absoluut niet het monster dat ze denken voor zich te hebben.”

Aan het einde van de zitting mag de verdachte nog iets zeggen als hij dat wil. Op 7 mei volgt de uitspraak.

