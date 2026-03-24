Zeven verdachten Game Over-campagne in Brabant herkend

Van de verdachten die herkenbaar in beeld zijn gebracht in de politiecampagne Game Over?! zijn er dinsdag zeven herkend die in Brabant toesloegen. Het gaat om zaken in Best, Boxtel, Oosterhout, Breda, Schijndel, Den Bosch, Eersel en Eindhoven waarbij slachtoffers werden opgelicht door nepagenten of helpdeskfraude.

In Boxtel werd een 79-jarige, kwetsbare man die aan dementie lijdt, beroofd van vijfduizend euro. Hij werd liefst drie uur lang aan de telefoon gehouden door een nepagent. De verdachten van deze zaken zijn volgens de politie nu bekend.

In Best verloor een 87-jarige vrouw sieraden en geld, terwijl in Oosterhout een 91-jarige man op dezelfde manier sieraden en enkele honderden euro’s kwijtraakte.

Ook de man die in Eersel een 69-jarige man oplichtte is herkend. Hij verstuurde een sms die van ‘Mijn Overheid’ leek af te komen en wist zo duizend euro te stelen.

Betekent herkenning ook dat ze zijn aangehouden?

Sinds maandag werden verdachten herkenbaar getoond op de website van de politie, social media, digitale schermen en televisie. de politie kreeg meerdere tips die verder worden onderzocht.

De foto’s van de verdachten die zijn herkend, zijn inmiddels offline gehaald. Een woordvoerder van de politie laat weten dat herkenning niet meteen wil zeggen dat de verdachte al is aangehouden. De politie heeft nog geen details over het aantal aanhoudingen dat al is verricht.

De man die een 80-jarige vrouw uit Eindhoven oplichtte is volgens de politie nog altijd niet herkend. De man die een 60-jarige man uit Best tweeduizend euro afhandig maakte, wordt nog gezocht. Ook de verdachten die toesloegen in Heesch, Beek en Donk, Geldrop en Vught worden nog herkenbaar in beeld gebracht door de politie.

Landelijk toonde de politie foto's van honderd verdachten, dinsdag zijn daar tot dusver 48 verdachten van herkend.