NAC Kleedkamersessies: supporters praten over mentale problemen

Op de tribunes van NAC wordt gezongen, geschreeuwd en gevloekt. Luid, rauw en vol emotie. Maar achter die stoere buitenkant speelt soms meer. Vanaf april kunnen supporters in het Rat Verlegh Stadion met elkaar praten over wat er écht speelt. Dan starten de zogenaamde NAC Kleedkamersessies: geen therapie, maar open en eerlijke gesprekken over mentale gezondheid.

De grap is -kijkend naar de ranglijst- snel gemaakt. Wie supporter is van NAC krijgt vanzelf wel last van depressies. Maar mentale problemen komen vaker voor dan gedacht en zijn een serieuze aangelegenheid. Ook bij de fanatieke voetbalsupporter. "Als je je slecht voelt, dan voel je je slecht. Wat de reden ook is", zegt NAC-fan Demian Polane. Hij kampt al jaren met depressies. Soms gaat het goed, soms helemaal niet. "Er zijn dagen dat ik gewoon de dekens over mijn hoofd wil trekken om de dag door te komen."

"Het probleem speelt van jong tot oud en van sponsor tot harde kern."

Bij zijn favoriete voetbalclub vond hij in mede-supporters Hugo de Graaf en Levien den Boer twee lotgenoten. Ze herkenden elkaars verhalen over sombere periodes en mentale struggles. Maar vooral ook het gebrek aan plekken waar je daar normaal over kan praten. "Op de tribune is er bier, gezang en emotie", legt Hugo uit. "Maar je ziet niet wat er bij iemand van binnen speelt. Dat iemand even niet lekker gaat. Terwijl dat er wél is. Bij veel meer mensen dan je denkt."

Want dat merkte het drietal nadat ze hun eigen ervaringen online deelden en de reacties binnenstroomden. "Het probleem speelt bij jong en oud, man en vrouw en van sponsor tot harde kern", vervolgt De Graaf, die nog altijd stoeit met gebeurtenissen uit zijn verleden. "Mensen waarvan je het totaal niet verwacht."

Levien den Boer, Demian Polane, Elvira de Kam en Hugo de Graaf.

Ze besloten er iets mee te doen en bedachten het idee van NAC Kleedkamersessie: bijeenkomsten waar wordt gesproken over mentale problemen. Ze stapten ermee naar NAC. De maatschappelijke tak van de eredivisionist omarmde het plan en hielp mee met de ontwikkeling. "De gesprekken beginnen laagdrempelig", vertelt Elvera de Kam van NAC Maatschappelijk. "Eerst even over NAC, de wedstrijd van het weekend, de stand op de ranglijst. Dat breekt het ijs. Daarna komen de echte onderwerpen onder leiding van een GGZ-professional aan bod: somberheid, stress, werk-privébalans, schaamte, het taboe dat nog altijd op mentale problemen rust. Dat alles in een veilige omgeving waarin supporters hun ervaringen kunnen delen en elkaar beter begrijpen."

Vanaf 13 april vinden er in vaste groepen van maximaal elf deelnemers zes kleedkamersessies plaats voor supporters van 25 jaar en ouder over mentale gezondheid. De gesprekken staan onder leiding van een GGZ-professional en duren anderhalf uur per bijeenkomst. Op 30 maart is er voor geïnteresseerden van 18.30 tot 20.00 uur een informatieavond in de NACademy, Stadionstraat 11B.

"Als club vinden wij dit belangrijk", vervolgt ze. "NAC verbindt en juist daardoor bereiken we mensen die normaal misschien niet zo snel deze stap zetten." "Het is geen therapie", benadrukt Demian Polane. "En er worden geen labels geplakt. Het is gewoon een plek waar je jezelf mag en kan zijn. Het doel is duidelijk: praten. Of luisteren. Wat iemand wil."

"Het gaat erom dat je elkaar een beetje in de gaten houdt."