Cabaretier Rob Scheepers: 'Brabant heeft absoluut de beste humor'

Brabant heeft de beste humor en is de grappigste provincie, daar is geen twijfel over mogelijk. "Als ons vooroordeel al gezellig is, dan houdt dat ook in dat wij als Brabanders heel vaak de oplossing in humor zoeken", vertelt cabaretier Rob Scheepers in de Omroep Brabant-podcast ' Van Ons '. Er is volgens hem dan ook genoeg Brabants comedy-talent om trots op te zijn. "Wij hebben in onze provincie meer dan in alle oost-noordelijke provincies bij elkaar."

Zelf staat Scheepers in theaters door het hele land en overal voelt hij op het podium een grote lach. Al was een optreden, lang geleden in Assen, volgens hem een grote ramp: "Sloeg voor geen meter aan. En toen zat Jacques d'Ancona ook nog in het publiek voor een recensie, nou die was daarna niet heel erg lovend in de krant." Volgens de Groningse recensent had de Brabander weinig te zoeken op een podium. "Er moet altijd een bepaalde chemie ontstaan, maar ik heb toen gevoeld dat die mensen er waarschijnlijk zaten omdat ze voor heel weinig geld een kaartje konden kopen."

Ondanks deze ene nare ervaring heeft Brabant volgens Scheepers nog steeds de beste humor. Het karakter van de Brabander speelt daar volgens hem ook in mee. "Wij hebben niet de arrogantie die Amsterdam heeft. En vanuit arrogantie ontstaat minder mooie humor dan vanuit een ondergeschikte rol."

Al het humoristisch talent uit onze provincie ontstaat mede door onze lange traditie van tonpraten, zo legt Scheepers uit. "Omdat wij op een hele laagdrempelige manier geaccepteerd slechte humor kunnen brengen." Op die manier kan je al vroeg ervaring opdoen. "Met twintig minuten gejatte moppen kunnen wij als tonpraters het podium op en het wordt geaccepteerd."

Andy Marcelissen, Rob Kemps, Henry van Loon en ook Rob Scheepers zelf, bij allemaal was het tonpraten de eerste aanraking met cabaret. "Hier mag je gewoon als iemand anders voelen hoe het is om op het podium te staan. En daarna kan je je eigen stijl ontwikkelen."

