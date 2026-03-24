Verdachte dumping in Wernhout, meerdere jerrycans in sloot gevonden

In een sloot in Wernhout zijn dinsdagmiddag zo’n twintig jerrycans met mogelijk milieugevaarlijke stoffen gevonden. Het gebied is meteen helemaal afgesloten.

Op twee plekken in de sloot werd vervuiling gevonden. Een stof is gelekt en de sloot moet worden schoongemaakt. Hulpdiensten, waaronder de brandweer en politie, kwamen ter plaatse om de situatie te beoordelen.

Of het om drugsafval gaat is nog niet duidelijk.