Navigatie overslaan

Man in rolstoel uit auto bevrijd na ongeluk in Berlicum

Vandaag om 14:13 • Aangepast vandaag om 14:54
Auto ongeluk Berlicum (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
Na een ongeluk met twee auto’s in Berlicum moest dinsdagmiddag een man in een rolstoel uit een van de auto's worden bevrijd. Bij het ongeluk raakte iemand lichtgewond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Laar met de Zandstraat. Een van de auto’s belandde in de berm, de andere botste tegen een boom.

De politie, ambulance en brandweer kwamen ter plaatse om de situatie veilig te maken. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is niet duidelijk.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
