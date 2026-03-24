Man in rolstoel uit auto bevrijd na ongeluk in Berlicum

Na een ongeluk met twee auto’s in Berlicum moest dinsdagmiddag een man in een rolstoel uit een van de auto's worden bevrijd. Bij het ongeluk raakte iemand lichtgewond.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Laar met de Zandstraat. Een van de auto’s belandde in de berm, de andere botste tegen een boom.

De politie, ambulance en brandweer kwamen ter plaatse om de situatie veilig te maken. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is niet duidelijk.