Grote brand uitgebroken in huis in Biezenmortel
Vandaag om 14:45 • Aangepast vandaag om 15:24
In een huis aan De Buunder in Biezenmortel is dinsdagmiddag een grote brand uitgebroken. De brandweer kwam met meerdere wagens en een hoogwerker ter plaatse. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.
De brand brak rond kwart over twee uit. Er zijn drie brandweerwagens en een hoogwerker ingezet, en ook collega’s uit Tilburg en Oisterwijk kwamen helpen.
Er is veel rookontwikkeling en één persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De buren zijn veilig.
Het gebied is voorlopig afgesloten terwijl de brandweer de brand onder controle probeert te krijgen.
