Grote brand uitgebroken in huis in Biezenmortel

In een huis aan De Buunder in Biezenmortel is dinsdagmiddag een grote brand uitgebroken. De brandweer kwam met meerdere wagens en een hoogwerker ter plaatse. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De brand brak rond kwart over twee uit. Er zijn drie brandweerwagens en een hoogwerker ingezet, en ook collega’s uit Tilburg en Oisterwijk kwamen helpen.