Hond zet het op een lopen bij verwoestende brand, bewoner naar ziekenhuis

Een huis aan De Buunder in Biezenmortel is dinsdagmiddag verwoest door een grote brand. De bewoner van het huis is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.

Het vuur lijkt te zijn ontstaan op de begane grond. De woonkamer en de keuken zijn compleet verwoest. Door de brand kwam veel rook vrij. Die ging onder de dakpannen door naar buiten.

De brand brak rond kwart over twee uit in het huis. De brandweer schaalde al snel op naar grote brand. Er kwamen drie brandweerwagens en een hoogwerker naar de brand, en ook collega’s uit Tilburg en Oisterwijk kwamen helpen.

Sein brandmeester

Een overbuurman ving de bewoner van het huis op. Hij is door een ambulance ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn hond is verderop in de straat opgevangen door buurtbewoners.

De buren moesten hun huizen verlaten. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar aangrenzende huizen. Rond half vier gaf de brandweer het sein brand meester.

Het gebied is voorlopig afgesloten. De brandweer heeft nog enkele uren nodig om na te blussen.

Luuk (13) ving hond van slachtoffer op

De hond is opgevangen door Luuk van de Lee (13), hij woont verderop in de straat. "Ik zag 'm uit het huis rennen en toen heb ik 'm bij ons in de tuin gezet. Ik heb 'm ook een bakje water gegeven."

Zijn ouders vertellen dat ze niet weten hoe de hond heet. "Maar we hebben hem Bengie genoemd."