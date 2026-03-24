Navigatie overslaan

Hond zet het op een lopen bij verwoestende brand, bewoner naar ziekenhuis

Vandaag om 14:45 • Aangepast vandaag om 16:28
Huis in Biezenmortel compleet verwoest door brand (foto rechts: Luuk van de Lee, foto links: Jan Peels / Omroep Brabant).
Huis in Biezenmortel compleet verwoest door brand (foto rechts: Luuk van de Lee, foto links: Jan Peels / Omroep Brabant).

Een huis aan De Buunder in Biezenmortel is dinsdagmiddag verwoest door een grote brand. De bewoner van het huis is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand brak rond kwart over twee uit in het huis. De brandweer schaalde al snel op naar grote brand. Er kwamen drie brandweerwagens en een hoogwerker naar de brand, en ook collega’s uit Tilburg en Oisterwijk kwamen helpen. 

Het vuur lijkt te zijn ontstaan op de begane grond. De woonkamer en de keuken zijn compleet verwoest. Door de brand kwam veel rook vrij. Die ging onder de dakpannen door naar buiten. 

Sein brandmeester
Een overbuurman ving de bewoner van het huis op. Hij is door een ambulance ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn hond is verderop in de straat opgevangen door buurtbewoners.

De buren moesten hun huizen verlaten. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar aangrenzende huizen. Rond half vier gaf de brandweer het sein brand meester. 

Het gebied is voorlopig afgesloten. De brandweer heeft nog enkele uren nodig om na te blussen.

Luuk (13) ving hond van slachtoffer op
De hond is opgevangen door Luuk van de Lee (13), hij woont verderop in de straat. "Ik zag 'm uit het huis rennen en toen heb ik 'm bij ons in de tuin gezet. Ik heb 'm ook een bakje water gegeven."

Zijn ouders vertellen dat ze niet weten hoe de hond heet. "Maar we hebben hem Bengie genoemd." 

  • De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende huizen (foto: SQ Vision).
    De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende huizen (foto: SQ Vision).
  • Het huis aan de Buunder in Biezenmortel is verwoest door brand (foto: SQ Vision).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.