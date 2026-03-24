Commissaris van de Koning: 'zet crisis en conflict in coalitieakkoorden'

De lokale politiek moet meer aandacht besteden aan ondermijning, rampen, crisis en conflict. Commissaris van de Koning Ina Adema schrijft in een brief aan gemeenten dat deze onderwerpen terug moeten komen in nieuwe lokale bestuursakkoorden. Ze benadrukt daarbij het belang van 'maatschappelijke weerbaarheid'. Momenteel worden in gemeenten nieuwe coalities gesmeed na de lokale verkiezingen van vorige week.

Het komt niet vaak voor dat een commissaris van de Koning expliciet aandacht vraagt voor een specifiek thema in bestuursakkoorden, schrijft Adema zelf in de brief . Volgens haar is de urgentie bij deze onderwerpen zo groot, dat ze een uitzondering nodig achtte.

Rampen en conflict

Adema benadrukt in haar brief de onrust in de werelden de noodzaak weerbaar te worden tegen militaire en andere dreigingen, zoals stroomuitval, cyberaanvallen, overstromingen, extreem weer, natuurbranden of een pandemie. Daarnaast vraagt ze aandacht voor ondermijning door criminelen.

Volgens Adema is het daarom belangrijk dat de maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht van de samenleving versterkt worden. Daarbij ziet ze een grote rol voor lokale overheden. Die moeten samenwerken met andere overheden, organisaties en kennisinstellingen.

Geld nodig

"Een weerbare gemeente zorgt ervoor dat inwoners zich veilig voelen, dat publieke middelen beschermd blijven en dat integriteit en vertrouwen in lokale instituties behouden blijven", zo schrijft ze.

Om deze opgaven daadwerkelijk uit te voeren, zijn extra mensen en geld nodig, onderkent de commissaris. Ze roept gemeenten dan ook op om daar rekening mee te houden.