Soms is een knikje van zus Robyn genoeg voor deze talentvolle padelbelofte

Tygho Schoonus staat bekend als één van de grootste padeltalenten van Nederland. Een plek in de top 100 van de wereld en een vaste waarde op internationale toernooien zijn de voornaamste doelen van de 19-jarige Tilburger. Zijn grootste fan is zus Robyn (22), die zelf ook op hoog niveau actief was. “Mijn zus begrijpt me en kan me oppeppen als dat nodig is.”

Het was Tygho die binnen het gezin Schoonus voor het eerst een padelracket pakte. Zo’n anderhalf jaar later in de coronatijd volgden zijn vader en zus. “Tennis en padel waren sporten die je mocht doen omdat je er afstand kan houden. Omdat we uit één huishouden komen, konden we allemaal samen padellen.” Broer en zus bleken talentvol. Tygho: “We deden het goed en kwamen in een Nederlands jeugdteam. Thuis aan tafel ging het bijna altijd over padel. Tegenwoordig niet meer hoor, ik vind het fijn als het thuis ‘geparkeerd' kan worden.” Zijn ouders zitten vaak als trouwe supporter op de tribune, maar zus Robyn is zijn steun en toeverlaat. Zoals afgelopen week op het NK. “Robyn snapt wat er mentaal in me omgaat. Er zijn bepaalde momenten dat ik even haar kant opkijk als ik een oppeppertje nodig heb.”

Robyn weet precies hoe ze haar drie jaar jongere broer het best kan steunen. “Ik hoef geen tips te geven, dan wordt hij boos. Op de tribune zoek ik een plekje dichtbij de baan. Ik doe daar niet veel, op soms een knikje of een duimpje richting Tygho na.”

Padelbelofte Tygho Schoonus (foto: Alyssa van Heyst, KNLTB Padel).

Zelf draaide Robyn mee op nationaal niveau. Als ze speelde, was Tygho meestal in de buurt. “Al was hij dan vaak op een andere baan aan het padellen. En al was hij er wel als toeschouwer, dan zou ik hem niet vinden. Als ik speel, hou ik altijd mijn ogen op de baan.” Een doorbraak als padelprof bleef uit voor Robyn. Ze koos voor een carrière als fysiotherapeute. “In mijn studententijd was topsport goed te doen. Het was wel hard werken en regelmatig trainde ik twee keer per dag. Ik had niet de droom om er mijn geld mee te verdienen.” Die profdroom is er wel bij Tygho. Belangrijk daarbij is dat hij vaker naar het buitenland moet om punten te pakken bij internationale toernooien. Financieel is dat lastig voor zijn partner Yannick Verwater en daarom oriënteert de Tilburger zich of een buitenlandse dubbelpartner geïnteresseerd is. “Het liefst zit ik drie van de vier weekenden in het buitenland.”

De top 100 is volgens Tygho een realistisch doel, al is hij momenteel 374ste. “Ik kan zeggen dat ik de beste van de wereld wil worden, maar dat gaat me nooit lukken. Daarvoor ben ik te laat begonnen met padel. In een land als Spanje spelen ze al op heel jonge leeftijd. Maar ik voel dat er veel meer in zit voor mij.” Robyn is overtuigd van de kwaliteiten van haar broer. “Hij kan flink stijgen op de wereldranglijst. Daarvoor moet hij gedisciplineerd blijven. Het is niet alleen hard trainen, maar ook op bijvoorbeeld je voeding en rust letten. Doet hij dat, dan zit er zoveel potentie in hem.”