Vader (49) probeerde zijn kinderen te vermoorden, maar zegt niet waarom

Mourad Z. (49) geeft toe dat hij verantwoordelijk is voor het steken en wurgen van zijn kinderen in hun huis in Moergestel op 13 december vorig jaar. Na deze daad reed Z. de snelweg A58 op, tegen het verkeer in, en veroorzaakte hij een enorm ongeluk met zes andere auto’s. In de rechtbank in Breda bleek woensdag dat hij verder zwijgt over waarom hij zijn kinderen wilde vermoorden en daarna de snelweg opreed.

Pas na de spookrit kwam er een melding van familie over de kinderen. Toen de hulpdiensten bij het afgesloten huis aan de Janus Rooijakkersstraat in Moergestel gingen kijken, vonden ze een jongen en een meisje (6 en 7 jaar). Ze waren zwaargewond door messteken in hun buik en ze hadden een touw om hun nek gehad. Mourad Z. moest zich deze woensdag melden bij de rechtbank in Breda voor een eerste tussentijdse zitting. Hem wordt een dubbele poging tot moord verweten door justitie en het veroorzaken van een enorm ongeluk. Hij zei niet veel en zat een beetje ineengedoken in zijn hoodie naast zijn advocaat. In een verhoor heeft hij toegegeven verantwoordelijk te zijn voor wat hij zijn kinderen heeft aangedaan.

De vader reed, nadat hij zijn kinderen had proberen te vermoorden, tegen het verkeer in op de A58 bij Moergestel (Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

Maar verder heeft Z. niks tegen de politie gezegd. Hij wil alleen over zichzelf en zijn daden praten met een psycholoog en een psychiater. Z. zit momenteel in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) in de gevangenis in Vught en dat geeft wel aan hoe zijn toestand nu is.

Zijn advocaat, Mark Nillesen, gaf aan dat zijn cliënt lijdt aan insomnia, slapeloosheid, en dat hij in december onder invloed daarvan zijn kinderen aanviel en de snelweg opreed, tegen het verkeer in. De advocaat houdt er rekening mee dat Z. mogelijk psychotisch was en daarom verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar dat zullen deskundigen nog moeten vaststellen.

De moeder van de kinderen zat woensdag ook in de rechtszaal. Zij was al gescheiden van Mourad toen hij in december de kinderen aanviel en zat op dat moment in Marokko. Zij zorgt nu in haar eentje voor de nog jonge kinderen, die de aanval van hun vader hebben overleefd, maar wel lang moesten herstellen.

Veel wijzer van Mourad werd de moeder van de kinderen ook niet. Z. gaf aan dat hij eerst zijn verhaal wil doen bij een psycholoog en een psychiater en dan ook pas als het eindrapport van de politie klaar is. Later, bij de inhoudelijke behandeling, wil hij wel de rechters te woord staan. "Het gaat nog niet goed en daar laat ik het bij", was eigenlijk het enige wat hij zei woensdag in de rechtbank. Pas later zal duidelijk worden of hij zijn kinderen stak uit een soort wraak of dat hij niet wist wat hij deed. Of zijn spookrit een zelfmoordpoging was, is ook nog niet duidelijk. De volgende zitting in deze zaak is op 4 juni.