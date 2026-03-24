Cokegolf houdt aan, weer forse klapper, nu in Zevenbergen

Ruim een ton coke vond de politie maandag in Zevenbergen. Het is de zoveelste grote cocaïnevondst in de gemeente Moerdijk. Het is uitzonderlijk en een record. Voor zover bekend is er nog nooit een Brabantse gemeente in zo'n korte tijd zo overspoeld met cocaïne. De teller staat op bijna 13 ton coke in amper een half jaar tijd. Bij elkaar goed voor meer dan een half miljard euro aan straatwaarde, minimaal.

Naast 1021 kilo cocaïne met een straatwaarde van zeker 50 miljoen, vonden de agenten ook nog een lading softdrugs: 1857 kilo hasj. Dat alleen al is een paar miljoen euro waard. De drugs zijn in samenwerking met het HARC-team afgevoerd en vernietigd.

De politie meldde dinsdag dat ze de drugs op het spoor kwamen tijdens een 'lopend onderzoek naar drugshandel'. Er zijn vier verdachten opgepakt in en rond een loods in Zevenbergen, gemeente Moerdijk.

De vier aangehouden verdachten zijn een 24-jarige man uit Rotterdam, een 59-jarige man uit Zevenbergen, een 45-jarige man uit Breda en een 57-jarige man uit Amsterdam. Alle vier verdachten zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Deze vondst komt in een indrukwekkend rijtje:

Afgelopen vrijdag vond de politie 2535 kilo coke in een container in Klundert. Kort daarvoor vonden agenten 688 kilo coke in Papendrecht die uit diezelfde partij was gehaald.

Begin februari vond de douane in Rotterdam 463 kilo coke die bestemd was voor een bedrijf in Moerdijk.

In januari werd een van de grootste cocaïnevangsten gedaan van de voorbije jaren in ons land. 4830 kilo coke, voor een bedrijf in Moerdijk.

In november dook een partij van 3300 kilo coke op in Standdaarbuiten. Daarmee staat de teller in amper een half jaar tijd op bijna 13 ton. Dat is een record dat nooit eerder is behaald in Brabant. Zeker niet in een gemeente. Uit eigen cijfers blijkt dat een vorig recordjaar 2019 was met zeker 11 ton aan smokkelwaar.

Als je de vondst van 2950 kilo in Rotterdam met Klundert als bestemming van begin 2025 ook nog meetelt is dat aantal nog hoger.

Waardoor het aantal vangsten toe neemt, in vooral West-Brabant, is niet met zekerheid te zeggen. Er komen meer drugs vanuit Zuid-Amerika dat staat vast en daardoor neemt de kans op een onderschepping toe. Maar wat ook meespeelt is dat het speciale Haventeam van Zeeland-West-Brabant nu bijna drie jaar bestaat en nogal wat vondsten doet.

Eigenlijk is er al zeker tien jaar sprake van een toename. Afgezien van wat rustiger coronajaren begon het in Brabant weer te 'pieken' in de zomer van 2024 met een hijskraan die vanuit Latijns- Amerika naar Europa kwam. Daar zat drieduizend kilo coke in verstopt. Die vondst werd gedaan in de haven van ... Moerdijk.

