Steekpartij in Etten-Leur, man gewond naar ziekenhuis

Vandaag om 20:56 • Aangepast vandaag om 21:32
Een man is dinsdagavond gewond geraakt bij een steekpartij aan het Burchtplein in Etten-Leur. Dat meldt de politie. 

De eerste melding van de steekpartij kwam rond kwart over acht binnen bij de hulpdiensten. Een man is gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 

Volgens een woordvoerder van de politie gebeurde de steekpartij op straat. Het is nog onduidelijk om hoeveel verdachten het gaat. "Dat zijn we nu aan het onderzoeken." 

Er wordt door de politie onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd. Ze roept mensen op om zich te melden als ze over beelden beschikken of tips hebben. 

