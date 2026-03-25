Chelsey Heijnen stopt met boksen: 'Genoeg is genoeg'

Chelsey Heijnen heeft op 26-jarige leeftijd een punt gezet achter haar carrière als topsporter. De bokster uit Roosendaal maakte haar besluit bekend via Instagram. "Genoeg is genoeg", schrijft ze refererend aan de medailles die ze behaalde op vrijwel alle grote toernooien. De keuze komt eerder dan gepland, mede door de zware jaren die achter haar liggen.

“De laatste jaren waren zwaar, veel verschillende plannen moeten schrijven. Dat resulteerde in een iets eerder einde van deze loopbaan dan gepland,” aldus Heijnen. Daarmee doelt ze op de organisatorische en mentale uitdagingen die gepaard gingen met haar topsportbestaan.

Heijnen kan terugkijken op een opmerkelijke carrière. Oorspronkelijk was ze actief als rugbytalent, met de droom om ooit de Olympische Spelen te bereiken. Op zestienjarige leeftijd maakte ze echter de overstap naar boksen, een beslissing die haar naar de internationale top bracht. In de ring groeide ze uit tot een van de beste boksers van Nederland, met onder meer zes nationale titels, een Europese jeugdtitel en een bronzen medaille op het WK in 2022.

Het hoogtepunt volgde in 2024, toen ze Nederland vertegenwoordigde op de Olympische Spelen in Parijs. Daar eindigde ze knap als vijfde.

Hoewel ze eerder aangaf tot haar dertigste door te willen gaan en mikte op deelname aan de Spelen van 2028 in Los Angeles, kiest Heijnen nu bewust voor een andere richting. Ze wil zich richten op een maatschappelijke carrière en een nieuw hoofdstuk buiten de sport beginnen.