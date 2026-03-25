Natuurbrand in Waalre: 'Smeulbrand over een groter gebied'

Aan de Heistraat, bij het Gat van Waalre, woedde woensdagochtend een natuurbrand. Volgens de brandweer ging het om 'een smeulbrand over een groter gebied'.

Er werden twee blusvoertuigen en een officier van dienst ter plaatse. Hoe groot de brand precies was, wist de brandweer rond kwart over acht nog niet. Rond negen uur is de brandweer grotendeels uit het gebied vertrokken.

Het Gat van Waalre is een diepe plas waar vroeger zand werd gewonnen. De brand woedt tegenover de plas.